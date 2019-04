Testano un bazooka artigianale per strada, denunciati due giovani palermitani

Due giovani palermitani decidono di testare un cannoncino artigianale per strada. È accaduto a Palermo, lo scorso sabato pomeriggio, quando una pattuglia della Stazione di Palermo Olivuzza, transitando in via Narbone, vede i due intenti a sparare delle patate, mettendo in pericolo l’incolumità dei passanti.

I giovani C.F.G. 30enne e P.G. 29enne alla vista dei militari, hanno consegnato l'oggetto, riferendo che stavano provando la funzionalità del mini bazooka fatto in casa e di aver trovato su internet le istruzioni per costruirlo ed assemblarlo.

Sono stati denunciati con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose.

© Riproduzione riservata