Palermo, dentista molestò una paziente: arrestato e portato in carcere

È stato condannato in via definitiva e portato in carcere il dentista che nel 2012 molestò una sua paziente. La polizia di stato ha dato dell’ordinanza di esecuzione per la carcerazione nei confronti di G.S., dentista palermitano, che dovrà scontare la pena di anni due e mesi sei. I dentista è stato sospeso dall’esercizio della professione medica per due anni e sei mesi.

Le indagini sono state svolte dalla squadra mobile di Palermo nel 2012. Una giovane donna chiese l’intervento della polizia perché era stata molestata dal medico da cui era curato. La vittima, in lacrime e molto scossa, aveva raccontato delle molestie sessuali che aveva subito quel giorno e nelle settimane precedenti, ma di cui aveva avuto chiara consapevolezza solo in quel momento. La ragazza aveva già avuto dubbi sulla professionalità del medico chiamando già precedentemente il 113 ma non recandosi poi a presentare alcuna denuncia proprio perché temeva di essersi sbagliata e che quello che le era capito fosse stato involontario.

La sezione della squadra mobile specializzata in questo tipo di reati ha ascoltato il fidanzato e una parente della ragazza che si trovavano nella sala d’aspetto e che alle urla della ragazza erano subito accorsi nella stanza dove questa si trovava. I poliziotti acquisirono l’audio delle telefonate che la vittima aveva fatto alla centrale operativa della questura nelle due occasioni e sentirono la psicologa a cui la vittima si era rivolta successivamente ai fatti.

