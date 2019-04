Nasconde crack, cocaina, marijuana e hashish in casa a Palermo, arrestato

Scatta la perquisizione a casa di un pregiudicato palermitano con obbligo di dimora e saltano fuori dosi di crack, cocaina, marijuana e hashish in zona Oreto a Palermo, dal valore commerciale di 20 mila euro. La polizia giudiziaria con un cane antidroga hanno scovato la droga a casa di Nicola Piazza, di 39 anni, che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il cane della polizia di stato Yndira ha fiutato 118 grammi di crack, 90 gr di cocaina pura in polvere, 20 grammi di hashish suddiviso in frazioni e due dosi di marijuana, "pipette” di cocaina già confezionate e pronte per essere smerciate. Inoltre, sono stati sequestrati diversi arnesi utilizzati per il taglio e il confezionamento della sostanza, tra cui quattro cutters, due bilancini di precisione e polvere di cemento, utilizzata per il taglio cella cocaina.

La droga e il materiale da taglio sono stati trovati nascosti in un grosso sacco della spesa posizionato sotto un vecchio lavello capovolto in un terrazzino vicino l’abitazione di Piazza ed accessibile solo dalla sua veranda. A guardia del sacco c'era un grosso pittbull.

