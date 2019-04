Blocca il corriere e tenta di rubare la merce, arrestato un 48enne a Palermo

Un 48enne del quartiere Cep, Giacomo Di Lorenzo, è stato arrestato dalla polizia mentre tentava di fuggire con la merce rubata.

Intorno alle 14, di ieri, il corriere di una nota ditta, per conto della quale avrebbe dovuto consegnare alimentari per un valore di duemila euro circa, si trovava fermo in viale Michelangelo quando è stato avvicinato e aggredito da una coppia di uomini.

Il corriere è stato fatto salire sul cassone del mezzo e lì è stato fatto permanere durante il tempo necessario al trasbordo dei colli alimentari dal furgone stesso alla vettura degli aggressori, una Fiat Panda poi risultata rubata.

Costretto alla guida del furgone, sotto la minaccia di uno dei due ladri, il corriere è stato costretto a fare il giro dell’isolato esattamente quando sul luogo della rapina sono arrivate le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che hanno sorpreso Di Lorenzo mentre stava salendo nell’abitacolo della vettura con la merce rubata poco prima.

La rapina è stata sventata grazie alla segnalazione di un cittadino che ha immediatamente allertato il 113.

Poco prima di fuggire, il secondo ladro era riuscito a sottrarre anche 500 euro circa al malcapitato, provento parziale delle consegne già effettuate.

Indagini sono in corso per risalire al complice del Di Lorenzo.

Quest’ultimo è stato tratto in arresto per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona e ricettazione e risulta recluso presso la Casa Circondariale “Lorusso” di Pagliarelli.

