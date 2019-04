Diversi colpi di pistola sono stati esplosi la notte scorsa a Palermo contro la saracinesca di una vetreria di via Dossuna. A fare la scoperta stamane è stato il titolare, che ha chiamato la polizia di Stato, che ora indaga.

Agli agenti l'uomo ha detto di non riuscire a comprendere il motivo dei colpi di pistola e di non pensare ad una intimidazione. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi. (ANSA)

