Il dormitorio è a rischio sgombero: domani notte bianca dei senzatetto a Palermo

Il dormitorio di piazzetta della Pace è a rischio sgombero. Protestano a Palermo i senzatetto che domani venerdì 12 aprile, insieme con i volontari dell'associazione La Danza delle ombre, a partire dalle 20.30 organizzeranno una "notte bianca" di protesta davanti alla struttura di accoglienza.

"Il Comune non ha revocato l’ordinanza di sgombero e noi siamo pronti a una notte bianca pacifica, ma incisiva - dice in una nota Marina Scardavi, presidente della Danza delle ombre - Lo so, è venerdì ed è pure prevista pioggia. Ma proprio in una serata di maltempo, il pensiero va più che mai ai senza fissa dimora della nostra città. Vi invitiamo a partecipare perché come ho ripetuto mille volte questo dormitorio da otto anni ha salvato centinaia di anime. Anime che possono avere perso tutto, ma non la loro dignità. La Casa di Muhil è un caposaldo a Palermo. La conoscono tutti. Il viandante stanco, il povero sfrattato, l'immigrato in cerca di rifugio trova sempre un posto dove poter dormire. Aiutateci a salvarlo".

Il mese scorso dal Comune è arrivata un'ordinanza di sgombero che invita la Danza delle ombre, associazione che dal 2013 gestisce la struttura, a liberare i locali per "un problema strutturale che possa mettere in serio rischio l’incolumità fisica degli occupanti".

La Casa di Muhil è stato il primo dormitorio cittadino accreditato dal Comune, che ha assegnato all'associazione gli spazi di quelli che un tempo erano uffici comunali ma da anni inutilizzati, per creare un centro che potesse dare accoglienza notturna ai senza dimora della città. In tutti questi anni sono stati centinaia i senzatetto che sono passati dal dormitorio di piazzetta della Pace. Tra gli ultimi, anche Mohammed, il clochard rimasto senza un posto in cui dormire dopo che il camper in cui viveva, nei pressi del porticciolo di Sant'Erasmo, è stato dato alle fiamme.

I volontari dell'associazione non ci stanno e contestano il provvedimento del Comune.

