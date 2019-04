Incidente a Palermo, tamponamento in viale Regione Siciliana: 5 feriti lievi, tra cui due bambini

Incidente nel tardo pomeriggio in viale Regione Siciliana, a Palermo. Cinque le persone ferite, fra cui due bambini, ma nessuno ha riportato ferite gravi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in viale Regione Siciliana, sulla corsia laterale in direzione Catania, nei pressi dello svincolo di Bonagia. Sono rimasti coinvolti quattro mezzi, in un tamponamento a catena. Sul posto sono intervenuti i vigili della sezione Infortunistica della polizia municipale. Il traffico in zona è andato in tilt per un paio d'ore.

