Palermo, presidente Amg: "Riaccesi 110 punti luce nonostante la carenza di personale e fondi"

Nuove riparazioni da parte dell'Amg Energia a Palermo. Vengono riaccesi oltre cento punti luce nella zona compresa fra via Danisinni, via Mosca e via Imera.

Sono stati riparati un guasto di media tensione, causato da un cavo danneggiato durante l’esecuzione di altri lavori in zona, e complicato da due ulteriori guasti di bassa tensione.

Gli operatori del servizio di pubblica illuminazione hanno lavorato a partire dalla metà della scorsa settimana e fino a ieri per riparare tre guasti nella zona di via Danisinni.

Il funzionamento è stato garantito a punti luce alternati, con l’eccezione di via Mosca e di via Danisinni dove l’illuminazione si è spenta del tutto a causa di altri due guasti di bassa tensione, che si sono sommati al primo disservizio. Sono stati riaccesi in tutto 110 punti luce.

"Nonostante la carenza di personale e di fondi – sottolinea l’amministratore unico di Amg Energia Spa, Mario Butera – garantiamo in tutta la città servizi differenziati dalla riparazione dei guasti alle attività specifiche su singoli punti luce, dalle verifiche agli interventi in cabina".

