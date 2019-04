Palermo, fugge ad un controllo dei carabinieri e lancia dall'auto la cocaina: arrestato

Un palermitano di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. A finire in manette Gennaro Carmelo.

Ieri, intono alle 22:30, i militari hanno notato, all’interno del quartiere “Zen 2”, in via Valentino Mazzola, due autovetture, una Fiat Panda e una Volkswagen Golf che, procedevano spedite, l’una dietro l’altra a breve distanza.

Raggiunte le due autovetture, il conducente della Fiat Panda, con targa illeggibile, zigzagando, ha cercato invano di fare rallentare la marcia delle gazzelle dell’Arma, così da cercare di agevolare la fuga della Volkswagen Golf che si spostava velocemente.

I carabinieri hanno inseguito la Volkswagen Golf mentre il conducente Carmelo Gennaro ha lanciato fuori dall’abitacolo un involucro trasparente termosaldato contenente cocaina pura, per un peso complessivo di circa 507 grammi e per un valore di mercato di circa 150 mila euro.

La perquisizione personale ha permesso, poi, di trovare anche hashish, del peso complessivo di tre grammi 3 circa e la somma di denaro di 20 euro. Dalla perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno inoltre trovato, all’interno di un cofanetto di ceramica custodito in camera da letto, hashish del peso complessivo di circa 7 grammi.

L’arrestato che, peraltro, era alla guida dell’auto senza patente, in quanto ritirata per guida in stato di ebbrezza, è stato condotto presso la casa circondariale “Pagliarelli”, così come disposto dall’autorità giudiziaria.

