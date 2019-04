Muore Maria Pia Nasta, l'imprenditrice palermitana ideatrice di un nuovo stile di gioielli

Palermo perde una delle sue imprenditrici che si sono contraddistinte negli ultimi anni. Si è spenta all'età di 66 anni Maria Pia Nasta, designer della gioielleria in via Garzilli. La donna è stata stroncata da una malattia.

Tantissimi, nelle ultime ore, i messaggi di amici e conoscenti per l'imprenditrice che lascia un marito e due figli. Donna elegante e raffinata, viene ricordata per il suo sorriso e per la sua disponibilità.

Il suo nome è legato alla gioielleria gestita insieme al marito Lucio Aiello per 30 anni e che lo scorso febbraio era stata chiusa, proprio a causa della terribile malattia.

Sul sito internet della gioielleria Maria Pia Nasta spiegava cosa l'aveva spinta a creare un nuovo modo di proporre i gioielli. "Fin dalle prime collezioni, ho ricercato nell'originalità e il buon gusto un giusto connubio tra il classico ed il moderno trovando nell'importanza delle pietre preziose e nel colore delle pietre semi preziose un mix che rendesse unico il mio stile". Uno stile vincente, quello di Maria Pia Nasta, conosciuta da tantissim

"Ieri, come oggi - scriveva -, porto avanti le mie idee guardando alla moda, ma non troppo". Ed è proprio così che la ricorderanno le clienti

A febbraio scorso, complice la sua malattia, la decisione di chiudere la gioielleria: "Si chiude un 'viaggio' meraviglioso fatto di 30 anni di soddisfazioni. Una passione condivisa con in nostri collaboratori e con i nostri clienti. Abbiamo cercato di 'arricchire' la città con il gusto del bello. Grazie a tutti", stava scritto su Facebook. Un addio anticipato...

