Mafia all’ippodromo di Palermo, il Tar apre al ricorso contro l’interdittiva

È stata fissata per metà aprile l’udienza di merito davanti ai giudici del Tar per valutare il ricorso dell’Ires, la società che per decenni ha gestito l’ippodromo e che ormai è in liquidazione, contro l’interdittiva antimafia emessa dal prefetto Antonella De Miro a dicembre del 2017.

È servito più di un anno - si legge sul Giornale di Sicilia in edicola - per arrivare a questo giudizio, visto che a febbraio dell’anno scorso – respingendo la richiesta di sospensiva da parte dell’azienda – il tribunale aveva rinviato a data da destinarsi «per la complessità degli atti».

Nel frattempo, l’Ires si era appellata anche al Cga, almeno sull’aspetto cautelare, ma in assenza di una pronuncia del Tar, i giudici non avevano potuto che rinviare il fascicolo in primo grado, perché venisse vagliato «con urgenza».

Mafia, chiesti oltre 270 anni di carcere per i boss del clan Resuttana di Palermo: nomi e foto Giuseppe BIONDINO Salvatore ARIOLO Francesco LO IACONO Ahmed GLAOUI Bartolomeo MANCUSO Ignazio CALDERONE Antonino CATANZARO Mariangela DI TRAPANI Lorenzo CRIVELLO Francesco DI NOTO Renato FARINA Antonino LA BARBERA Francesco Paolo LIGA Salvatore LO CRICCHIO Sergio MACALUSO Domenico MAMMI Vincenzo MARANZANO Sergio NAPOLITANO Michele PILLITTERI Giovanni NIOSI Pietro SALAMONE Pietro SALSIERA Fabio SCHIERA Corrado SPATARO Massimiliano VATTIATO Giovanni MANITTA Stefano CASELLA Antonino TUMMINIA

Il provvedimento del prefetto era scattato il 7 dicembre di due anni fa, cioè qualche giorno dopo l’operazione antimafia «Talea», in cui i carabinieri – con intercettazioni che si fermavano però all’inizio del 2015 – avevano fatto emergere gli interessi e le pressioni di Cosa nostra, nonché un giro di gare truccate all’interno dell’ippodromo.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE