Palermo, sequestrata falegnameria abusiva: denunciato il titolare

Una falegnameria abusiva è stata sequestrata dagli uomini della polizia municipale di Palermo, nei pressi di via Imera.

L’intervento è stato organizzato dal comandante Gabriele Marchese per la salvaguardia dell’ambiente e a tutela della salubrità dell’aria.

Gli agenti hanno controllato una falegnameria in via Orazio Antinori, la cui attività, anche di verniciatura, è risultata completamente abusiva, nonostante fosse in esercizio a pieno regime. Gli uomini del Nopa, Nucleo Tutela Protezione Ambiente, hanno riscontrato la presenza di mobili e porte appena verniciati.

L’attività è stata sequestrata insieme a tutte le apparecchiature ed attrezzature e il gestore, P.S. di anni 61, è stato denunciato per la violazione delle norme ambientali relative all’emissione dei fumi in atmosfera.

