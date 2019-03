Palermo, muore Danfranco Albegiani: storico allenatore di tanti giovanissimi calciatori

È morto all'età di 64 anni Danfranco Albegiani, amatissimo allenatore di calcio dei giovanissimi. L'uomo, da tempo, era affetto da una grave malattia.

Il 64enne ha iniziato la carriera da giocatore di calcio a 11 per poi dedicarsi a quello a 5. Fece parte della Palermo Calcetto e dopo si è dedicato a insegnare calcio ai giovani nella Panormus, nel Tommaso Natale ed infine nella Don Carlo Lauri Misilmeri. Albegiani è stato anche il titolare di diversi locali di Palermo tra cui il Cha in via Giuseppe Velasquez.

Tanti i post su facebook tra cui quello della Cantera Ribolla che per l'occasione ha anche cambiato la propria immagine del profilo mettendo lo stemma della società insieme a quello dell'ultima squadra allenata da Albegiani, che si stringono la mano.

"Un amico, un fratello, un collega, un grandissimo tecnico, ma soprattutto una persona di un elevatissimo spessore umano… Questa mattina, purtroppo, ci ha lasciati il nostro Danfranco Albegiani. Una di quelle notizie che non avremmo MAI voluto scrivere qui, su questa pagina, dove per anni abbiamo raccontato e scritto delle gesta di mister Albegiani al fianco dei numerosissimi ragazzi che hanno avuto il piacere e l’onore di allenarsi e di apprendere le nozioni di un grande maestro. Il presidente Domenico Gallina nel nome delle tre società Cantera Ribolla, Sport Village Tommaso Natale, Don Carlo Lauri Misilmeri settore giovanile e di tutti i tesserati si associa al dolore dei familiari per questa prematura scomparsa. Proveremo a colmare questo immenso vuoto che Danfranco ha lasciato dentro ognuno di noi, onorandolo ogni giorno, in ogni allenamento e in ogni partita. Porteremo avanti i valori, quelli sani, che Danfranco ha sempre voluto trasmettere ai suoi ragazzi e ai suoi cari. RIP ?"

I funerali si svolgeranno domani mattina alle ore 10 alla chiesa del San Luigi, in via Ugdulena.

