Palermo, da gennaio 407 multe dovute ai rifiuti

Sono più di 400 le multe elevate a partire dal mese di gennaio dalla polizia municipale di Palermo durante i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Il Nucleo tutela, decoro vivibilità e igiene urbana ha eseguito 802 controlli e comminate 407 sanzioni di vari importi: 246 violazioni, pari a poco più del 60% del totale hanno riguardato il conferimento dei rifiuti fuori orario.

Di queste 246 sanzioni, 147 sono state comminate per conferimento fuori orario nelle zone in cui non vige la raccolta differenziata, contemplando anche le zone periferiche e le strade di ingresso in città, da viale Regione Siciliana lato Trapani a via Gugliemini, strada d’ingresso da Villabate, dove si registra la cosiddetta migrazione dei rifiuti, cioè del conferimento nel primo cassonetto cittadino incontrato sul percorso da parte dei residenti dei comuni della provincia.

Invece 99 sanzioni sono state elevate per il conferimento a terra, anzichè nel bidone carrellato, nelle zone dove vige la raccolta differenziata; 121 sanzioni per promiscuità dei rifiuti o per il mancato rispetto del calendario della differenziata; ancora, 20 sanzioni per l’abbandono di rifiuti ingombranti o di grosse quantità di rifiuti, 13 per trasporto illecito di rifiuti non pericolosi e per il formulario dei rifiuti incompleto o mancante e 7 per deiezioni non raccolte o cane senza microchip. (ITALPRESS).

