Maltempo a Palermo, si staccano alcuni intonaci alla Noce: interventi dei vigili del fuoco

Continua a piovere a Palermo e sono diversi gli interventi da parte dei vigili del fuoco in diverse zone della città. La pioggia della giornata di ieri ha creato diversi allagamenti anche in provincia.

Questa mattina i vigili del fuoco sono interventi nel quartiere Noce per alcuni intonaci caduti in strada. Fortunatamente nessun danno a persone o cose.

Ieri sera si è allagata la zona di piazza Indipendenza, in particolare il tratto che conduce in via Ernesto Basile. Un autobus è rimasto fermo per strada creando traffico.

Maltempo a Palermo, piove ed è subito caos: le foto tra strade allagate e incidenti Incidente a Palermo, auto ribaltata in piazza Indipendenza Traffico in tilt a causa dell’incidente in piazza Indipendenza Tombino scoperchiato fra piazza Indipendenza e via Ernesto Basile Allagamenti in via Villagrazia Tombini rotti e la strada diventa un fiume Allagamenti a Ficarazzi Strade allagate all’ingresso di Ficarazzi

E a piazza Indipendenza, poco dopo l'ingresso di Palazzo dei Normanni, un'auto si è adagiata sul fianco sinistro dopo uno scontro con una Smart. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118. Un uomo, ferito, è stato portato in ambulanza al Policlinico. Non è in pericolo di vita.

E sempre a causa delle abbondanti piogge, in corso Calatafimi, un automobilista ha perso il controllo del mezzo proprio a causa della strada allagata.

Nella giornata di oggi il tempo dovrebbe migliorare, già da domani nel capoluogo è previsto sole.

© Riproduzione riservata