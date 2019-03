Polizzi da rilanciare, il sindaco crea il "Senato della Città" e invita anche Martin Scorsese

Se da una parte Giuseppe Lo Verde, sindaco di Polizzi, continua la protesta sotto la tenda per la riapertura della strada che collega il suo Comune con Piano Battaglia, dall'altra ecco un'idea che vede il coinvolgimento di importanti figure provenienti dal mondo dello spettacolo.

Si tratta del "Senato della Città", organismo nato per rilanciare il suo Comune e che prevede la partecipazione dei cittadini che vivono lontani: tra questi l'attore Martin Scorsese, lo stilista Domenico Dolce, l'artista Croce Taravella, il giornalista Michele Serra, lo scrittore Alessandro D'Avenia e l'attore Fausto Russo Alesi che a febbraio lo stesso sindaco ha nominato ambasciatori della sua città.

Il Senato si riunirà sei volte l'anno e per cinque volte porterà avanti i lavori on line per consentire a tutti di parteciparvi visto che i senatori sono sparsi nel mondo. La sessione estiva si terrà presso il municipio di Cefalù.

"Ho pensato a questa nuova realtà - commenta il sindaco Giuseppe Lo Verde - perché voglio un rilancio economico e turistico della mia città. Ho dato vita a questa nuova Istituzione perché quest'anno ricorre il 785° anniversario dell'appellativo di Generosa che Re Federico II ha dato alla nostra città".

