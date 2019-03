Respinto il ricorso contro il tram a Palermo, Orlando: "Nuova linea anche a Mondello-Sferracavallo"

Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso presentato da un sessantina di cittadini contro la realizzazione delle nuove linee di tram in programma a Palermo. «Andiamo avanti - dice l’assessore alla mobilità Giusto Catania - nessuna sospensione e proseguiamo con la politica sostenibile per costruire la città ecologica».

«La scelta del tram l’ho fatta vent'anni fa, poi ha subito una pausa dovuta forse alla mia assenza, in seguito abbiamo inaugurato 4 linee, andiamo avanti, sono già in fase di predisposizione il progetto di altre tre linee che pensiamo possano andare in gara tra la fine del prossimo anno e i primi del nuovo anno, a queste si aggiungono altre tre linee per le quali abbiamo già individuato le risorse finanziarie», ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, a margine della presentazione sulle novità estive dell’aeroporto 'Falcone Borsellino, al Teatro Massimo, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sulla sentenza del Tar Sicilia che ha respinto il ricorso di un gruppo di cittadini relativo alle nuove linee A, B, C, E1 e parcheggi di interscambio contenuta nel piano triennale delle opere pubbliche approvato lo scorso 28 novembre 2018 dal Consiglio comunale.

«Questa esperienza amministrativa - ha aggiunto Orlando - sarà caratterizzata per aver realizzato e in larga parte messo in esercizio 11 linee di tram, e credo che sia un contributo importante alla vivibilità di Palermo».

Alla domanda se l’amministrazione comunale resta convinta sulla scelta e sull'opportunità di far arrivare il tram a Mondello, Orlando ha risposto: «Assolutamente sì, arriverà anche a Sferracavallo collegandosi con il sistema del passante ferroviario, che è una sorta di metropolitana sotterranea, con diciotto stazioni dentro la cinta urbana, dove sono stati eliminati i quasi trenta passaggi a livello, ritengo che in termini di mobilità confermiamo una visione a 360 gradi».

