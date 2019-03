Due commercianti originari del Bangladesh sono rimasti feriti in un tentativo di rapina a Palermo. Secondo gli investigatori in cinque palermitani sono entrati nel market in piazzetta della Messinese, a due passi da via Roma, e hanno tentato il colpo.

Il titolare e il commesso hanno reagito e sono stati colpiti con calci e pugni. Sono stati soccorsi dagli agenti della polizia e dai sanitari del 118. Ma non sono in pericolo di vita.

