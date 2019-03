Rifiuti e degrado, nuove regole a Palermo: multe salatissime per chi sporca

Multe salatissime per chi sporca e una nuova figura: l'ispettore ambientale. Arriva al consiglio comunale di Palermo la proposta del nuovo regolamento sui rifiuti. Già nella seduta di oggi pomeriggio sarà all'ordine del giorno.

Come scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia di oggi, l'inasprimento delle sanzioni come deterrente per le cattive abitudini è il nocciolo duro del nuovo regolamento. Le sanzioni andranno da 25 a 6 mila euro.

Si prevede anche una nuova figura: l'ispettore ambientale. Verrà selezionato tra il personale messo a disposizione dall'Srr ex Palermo Ambiente e dalla Rap. Nella fase iniziale ne entreranno in servizio 50.

