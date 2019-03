Palermo, fermata in via De Gasperi contromano insulta i vigili: automobilista dovrà risarcirli

Fermata da una pattuglia di polizia municipale mentre percorreva contromano un tratto di via De Gasperi, a Palermo, si era data alla fuga lanciando insulti e gesti plateali ai vigili urbani. L'automobilista ora è stata condannata per oltraggio a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono all'ottobre del 2016. La donna alla guida, una volta fermata, aveva rifiutato di farsi identificare, sgommando. L'automobilista, denunciata, si è detta poi pentita e rammaricata durane il processo a suo carico. Il procedimento penale si è concluso in sede risarcitoria con la condanna al pagamento di 600 euro nei confronti del Comune, parte civile e altrettanti, complessivamente, per i due agenti, che hanno devoluto la somma in beneficenza.

