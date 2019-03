Scuola, a Palermo sbloccati i soldi arretrati per gli assistenti ai disabili

Gli assistenti ai disabili, in servizio da settembre nelle scuole elementari e medie, devono essere pagati. Il vertice della scuola siciliana ha inviato una nota a tutti i presidi di Palermo in maniera tale da sbrogliare una vicenda in cui i protagonisti presentano posizioni in aperto contrasto tra loro, ma che sta causando caos in un settore delicato come è quello dell'assistenza specializzata agli studenti con disabilità.

Almeno 800 dei mille professionisti laureati e specializzati attendono, così come riporta Alessandra Turrisi in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, una cifra variabile in base alle ore assegnate settimanalmente, ma che per un trimestre superano i mille euro.

Alcuni hanno già cominciato ad astenersi dallo svolgimento del servizio, fino a quando non verranno pagati.

