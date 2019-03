Incidente sulla A29, auto sbanda e prende fuoco all'altezza di Punta Raisi

Incidente autonomo sulla A29 in direzione di Palermo all’altezza di Punta Raisi poco prima dell’una questa notte. Il veicolo è andato in fiamme, ma il conducente è riuscito ad uscire in tempo dalla sua auto.

L’uomo è rimasto ferito lievemente e ha chiamato i soccorsi. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco ha spento il rogo e messo in sicurezza il tratto di strada. Intanto una pattuglia della polizia stradale di Palermo ha effettuato i rilievi e ha deviato il traffico in zona.

Il conducente è stato trasportato dai soccorritori del 118 in codice verde all’ospedale Villa Sofia per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

