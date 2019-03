Nel week end a Palermo il presidente cinese Xi Jinping: città blindata e divieti

Traffico rivoluzionato e Palermo blindata nel week end per la visita privata del presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping.

Emanata un'ordinanza che prevede l’istituzione di divieti di sosta a partire già da giovedì in molte strade del quartiere Arenella e in particolare nei pressi di “Villa Igea”, dove alloggerà, ma non solo.

In particolare, divieto di sosta con rimozione coatta in entrambi i lati dalle 7 di giovedì fino alle 14 di domenica nelle seguenti strade: via Belmonte; salita Belmonte; via Papa Sergio I (tratto compreso tra via C.le M. Rampolla e per 150 metri oltre il civico 8 in direzione Arenella); via Cardinale Rampolla; via Comandante S. Gulì (tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Ammiraglio Rizzo e Salita Belmonte ); via Ammiraglio Rizzo (tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Simone Gulì e Belmonte); piazza Acquasanta; salita Le Chiavi; via Taranto; via Bettolo; via Papa VI; cortile Trapani; via Calcedonio Giordano; via Isaac Rabin (tratto compreso tra via Prospero Gualtieri e Largo Sellerio); via Delle Industrie Navali; via P. Bonanno; Largo A. Sellerio; via Martin Luther King (tratto compreso tra via della Favorita e Largo Sellerio ); via Prospero Gualtieri; via Ammiraglio Nicastro (tratto compreso tra la via Thaon De Revel e Largo Sellerio), via Venere; via Dell’olimpo (tratto compreso tra via G.Lanza di Scalea e via Castelforte).

Inoltre disposto il divieto di sosta con rimozione dalle 7 giovedì alle 14 di domenica nelle rotatorie Bolivar, Castelforte e in quella tra via Olimpo e via Pertini

Divieto di sosta con rimozione coatta in entrambi i lati dalle 7 di giovedì fino alle 24 di sabato nelle seguenti zone: piazza della Pinta; via del Bastione; via Gen. Cadorna (tratto compreso tra via del Bastione e via Porta di Castro); piazza Della Vittoria; corso Calatafimi (tra viale Regione Siciliana e via Marinuzzi; 50 metri prima e dopo l’intersezione con via Pindemonte; 50 metri prima di via Cappuccini e fino a Porta Nuova).

Divieto di sosta dalle 7 di giovedì fino alle 14 di domenica nelle strade vicine all'Hotel Astoria Palace (un tratto di via Montepellegrino), vicino al San Paolo Palace Hotel (un tratto di via Messina Marine e via Saetta).

