Minimarket fa da bar e un karaoke in piena notte: multe e denunce in due locali a Palermo

Un mini market che la sera si improvvisava bar e un karaoke con musica ad alto volume e urla alle 3 del mattino, con tanto di falso capitano di polizia per evitare i controlli nel pub. È quanto scoperto negli ultimi controlli messi in atto dalla polizia municipale di Palermo nei luoghi della movida cittadina. Il bilancio è di oltre 16.000 euro di sanzioni, alcoli sequestrati e due denunce.

In particolare, in via Roma, all'altezza di Discesa Dei Giudici, i vigili urbani hanno scopero un mini market che la sera si trasformava in bar senza avere l' autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Sono scattati i sigilli per l'area in cui venivano vendute le bevande alcoliche e superalcoliche. Sequestrati anche un frigo a vetrina e 1.554 bottiglie di alcolici. Il titolare è stato multato anche per somministrazione e vendita di bevande alcoliche oltre la mezzanotte e per la mancanza dell'alcol test, così pure delle tabelle alcolemiche e degli orari di apertura e chiusura.

In un pub in via Mazzini invece, gli agenti della polizia municipale hanno riscontrato un karaoke in piena notte, alle tre, con musica ad alto volume e schiamazzi. Ma c'è di più: davanti al locale un uomo, Z.R. di 51 anni, si spacciava per un capitano di polizia nel tentativo di fermare i controlli dei vigili, esibendo una placca di riconoscimento della Croce Rossa Italiana. Il 51enne è stato denunciato all'autoritá giudiziaria per usurpazione di titolo, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Denunciato per disturbo della quiete pubblica anche il titolare del pub e sequestrate le apparecchiature musicali. Il gestore e il barman sono stati inoltre sanzionati perché preparavano e distribuivano bevande pur non avendo l'attestato di alimentarista.

