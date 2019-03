"La Domenica Favorita", inaugurata a Palermo la terza edizione: migliaia i presenti

Torna "La Domenica Favorita" a Palermo. Stamattina si è aperta ufficialmente la terza edizione e sono state migliaia le presenze registrate.

Famiglie e sportivi hanno riempito le strade cittadine, vie di accesso all’area Villa Niscemi-Palazzina Cinese, sin dalle ore che hanno preceduto la funzione religiosa, che si è svolta all’interno della Cappella del Museo Pitrè, aperta in via eccezionale per l’occasione. Suggestiva e partecipatissima l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte della Banda Meccanizzata Brigata Aosta, così come quella della Fanfara dei Bersaglieri.

42 le attività tra quelle ludiche, culturali e sportive proposte, tra le altre i Figli d’Arte Cuticchio con una esibizione di pupi, la Mongolfiera di Aeropanorami trasformata in teatro mobile e in spazio gioco per i più piccoli, la Fondazione The Brass Group Brass Marching Band Orchestra Jazz Siciliana con la trascinante jazz street parade tra le vie alberate del parco.

In centinaia i palermitani in coda per visitare Villa Niscemi e la Palazzina Cinese accompagnati dalle guide specializzate presenti.

"Migliaia di persone a conferma di questa dimensione circolare, orizzontale e partecipata della città che ha al centro un magnifico monumento che è il Parco della Favorita con il Monte Pellegrino che costituisce l’alto Teatro Massimo della nostra città", ha detto il sindaco Leluca Orlando.

"Siamo d’accordo con i promotori di questa iniziativa, che non mi stancherò di ringraziare, che - prosegue - ci vedremo il 19 maggio, la domenica successiva a quella in cui si conclude questa edizione, per mettere in sicurezza e dare continuità a questa esperienza perché Domenica in Favorita diventi più domeniche in Favorita".

"È una bellissima giornata che si inserisce in un ciclo di domeniche che contiamo di far diventare di più. Prevediamo infatti di far rivivere il Parco della Favorita e a maggio presenteremo un progetto che possa realizzare l'idea, questo è solo l’inizio. Questa esperienza che sta funzionando così bene ci sta conducendo naturalmente a questa conclusione", dichiara Fabio Giambrone Assessore al Decoro Urbano.

"C’è stata la partecipazione di tanti ma soprattutto di tantissime associazioni che hanno centrato il loro obiettivo, quello di promuovere e coinvolgere i cittadini avvicinandoli alle attività culturali, sportive, allo spettacolo e, perché no, attorniati da una bellissima atmosfera musicale prodotta dalle più importanti e prestigiose istituzioni culturali cittadine. Crediamo che il bilancio sia più che positivo e questo ci spinge ad andare avanti e far si che anche le successive domeniche siano altrettanto fitte di appuntamenti da poter lasciare sempre più sbalorditi palermitani e non", fa sapere il Comitato fondatori La Domenica Favorita Nicola Tricomi, Marco Lampasona, Nicola Fabio Corsini

I prossimi appuntamenti sono in programma il 7 e 14 aprile,il 5 e 12 maggio, nei quali le attività si svolgeranno nell’intera area del Parco che verrà chiuso al traffico.

