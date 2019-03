La Domenica Favorita e Palermo-Carpi, strade chiude e divieti: così cambia la viabilità

Tante le manifestazioni che si svolgeranno oggi a Palermo e che prevedono la chiusura di diverse strade in centro e in periferia. Da oggi parte "La Domenica Favorita" e nel pomeriggio alle 15 si giocherà il match casalingo Palermo-Carpi allo stadio Barbera.

Così cambia oggi la viabilità

Dalle 10 alle 14 si svolgerà nel Parco della Favorita la III edizione “Domenica Favorita”. All’interno del parco, nel tratto compreso tra la Fontana d’Ercole ed il viale Ercole e via Duca degli Abruzzi i cancelli compresi tra Museo Pitrè e Palazzina Cinese saranno aperti per il periodo della manifestazione e verranno richiusi al termine dell’evento.

All’altezza dell’isola di traffico, posta in corrispondenza della Fontana d’Ercole, saranno installati sbarramenti al fine di garantire alti livelli di sicurezza impedendo l’accesso ai veicoli. In Piazza dei Quartieri, intera piazza ci sarà il divieto di sosta con rimozione dalle 8 alle ore 17.

Mentre per la partita Palermo-Carpi previsto allo stadio Barbera alle 15 è prevista l’istituzione dell’area pedonale dalle ore 12,30 e fino a cessato bisogno, con il divieto di transito ai veicoli su viale del Fante, nel tratto da Piazza Leoni a Piazza Salerno e le vie del Carabiniere e Cassarà.

I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese.

I veicoli provenienti da Pallavicino, per raggiungere il centro città, da via Duca degli Abbruzzi potranno svoltare a destra per via dei Quartieri in direzione S. Lorenzo, oppure proseguire sul viale del Fante per poi svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà saranno dirottate da viale del Fante in piazza Papa Giovanni Paolo II.

Mentre a Mondello in via L. Iandolino si svolgerà il "Mercatino di San Giuseppe" sono previsti rallentamenti e caos in zona.

In centro città le zone pedonali

Come ogni domenica via della Liberta, nella carreggiata centrale e nel tratto compreso tra Piazza Mordini- Crispi e P.zza R. Settimo- Castelnuovo diventa zona pedonale dalle 8.

Stessa cosa in via Vittorio Emanuele, chiusa al traffico veicolare nel tratto tra la via Porto Salvo a via Roma.

