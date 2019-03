Palermo, crolla una piccola gru nel porticciolo dell'Arenella: feriti due fratelli minorenni

Paura al porticciolo dell'Arenella a Palermo dove questa mattina una piccola gru impiegata per il rimessaggio delle barche, è venuta giù ribaltandosi su una delle banchine e finendo su una imbarcazione a bordo della quale c'erano due fratelli di 12 e 17 anni. Entrambi sono rimasti feriti.

La gru stava trascinando l'imbarcazione verso la banchina e per motivi ancora da accertare è crollata. I giovani sono stati trasportati in ospedale: il più piccolo a Villa Sofia in codice rosso, il fratello al Cervello con ferite più lievi.

L'uomo che guidava la gru è stato portato in commissariato dove racconterà la sua versione dei fatti.

L'incidente poco prima delle 10, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini della Capitaneria di porto e le volanti della polizia.

© Riproduzione riservata