Guasto alla condotta di Fondo Verde a Palermo, l'Amap: "Si lavora per ripristinare il sistema"

Si è guastata una delle due pompe di sollevamento delle acque reflue in corrispondenza della via dell'Olimpo causando una perdita dall'impianto di Fondo Verde a Palermo.

"L'impianto di depurazione di Fondo Verde serve a smaltire i liquami depurati e a mandarli nella condotta fognaria di Villa Adriana- spiega il responsabile del servizio manutenzione fognaria di Amap -. L'impianto di sollevamento al momento lavora in una sola pompa. La situazione è sotto controllo in questo momento e non ci sono perdite. Purtroppo se dovesse piovere potrebbero esserci ripercussioni sul sistema di smaltimento dei reflui di Fondo Verde e conseguentemente di Mondello".

I tecnici Amap hanno bloccato la pompa per evitare sversamenti di liquami.

Lo scorso 19 dicembre un fiume di liquami invase viale dell’Olimpo, viale Venere e tutta la zona di Partanna Mondello. Nelle settimane precedenti si ruppe la tubatura via Ludovico Bianchini e le acque maleodoranti invasero tutta Partanna Mondello fino in via Euridice dove si trova la scuola primaria e dell’infanzia “Rosario Gregorio”.

"È stato nominato un commissario ad acta dal Ministero dei Lavori pubblici per risolvere l'emergenza di Fondo Verde- spiega il responsabile del servizio manutenzione fognaria di Amap -Ma bisogna fare investimenti e progettazione per riqualificare il sistema di Fondo Verde".

