Palermo, rifacimento del manto stradale in Via De Gasperi: 2 mesi fa la protesta di un'anziana

Dopo pochi due mesi dalla protesta, l'85enne Giuseppa Lunetta ha vinto la sua "battaglia". L'anziana aveva deciso di piazzarsi, con il suo girello, al centro della carreggiata della bretella laterale di via De Gasperi chiedendo al Comune di Palermo di riparare al più presto il manto stradale della strada. La donna è rimasta per ore al centro della strada ed era dovuta intervenire sia la polizia che un'ambulanza del 118.

Oggi, come si vede dalla foto, si sta provvedendo al rifacimento della strada. La bretella laterale di via De Gasperi è stata chiusa ai mezzi in transito e verrà riaperta soltanto dopo la conclusione dei lavori.

Il traffico veicolare nella zona, come prevedibile, è molto sostenuto.

L'85enne è nota per un'altra protesta: circa un anno fa, era scesa in strada affinchè l'amministrazione aggiustasse un marciapiede sempre nella stessa via, marciapiede che poi è stato sistemato.

© Riproduzione riservata