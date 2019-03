Palermo, il giallo del commercialista gambizzato: un uomo con un casco ha esploso il colpo

Nuovi risvolti nelle indagini sull'agguato al commercialista palermitano Alfonso Fantauzzo, di 62 anni, gambizzato ieri in via Antonio Lo Bianco, traversa di via Trinacria. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di capire l'esatta dinamica della sparatoria.

Dall'analisi dei video da parte dei militari del nucleo operativo San Lorenzo si distingue una persona che indossava un casco che ha esploso un proiettile calibro 7x65 che ha colpito l'uomo di striscio a una gamba. Dalle immagini però non si vede alcuna moto o scooter.

Fatauzzo è stato interrogato ieri in serata e non ha saputo fornire indicazioni su quanto accaduto.

Il professionista è ricoverato all'ospedale Villa Sofia, è cosciente ma non è in pericolo di vita: è pregiudicato per reati contro il patrimonio mediante frode.

