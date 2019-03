Palermo, attrezzatura rubata a una tv belga dopo l'intervista a Orlando: poi ritrovata

Una troupe televisiva belga è stata derubata lunedì scorso a Ballarò a Palermo: giornalisti e tecnici della Vrt Nws, dopo alcune riprese e un’intervista al sindaco Leoluca Orlando, non hanno trovato al loro ritorno l'attrezzatura nel loro minivan. Secondo quanto denunciato agli agenti di polizia la troupe aveva parcheggiato il mezzo in via Gian Luca Barbier, una traversa di via Porta di Castro, intorno alle 15.30.

Dopo una chiacchierata col sindaco sul prossimo appuntamento elettorale delle europee, i giornalisti belgi hanno trovato il portellone forzato. Dopo qualche ora - fanno sapere dal Comune - l’attrezzatura è stata però ritrovata poco lontano in piazza del Mediterraneo. Indaga la polizia.

© Riproduzione riservata