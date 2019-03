Mafia, Lo Voi: "Cosa nostra non è forte come un tempo, ma c'è"

"La mafia c'è, Cosa nostra c'è, non è forte come un tempo, non siamo più nel periodo in cui dovevamo affrontare stragi reiterate e ravvicinate, sono stati inferti colpi durissimi al punto tale che tutti i grandi capi di Cosa nostra sono stati arrestati e alcuni di loro hanno terminato i loro giorni in carcere". Così il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi in Commissione Antimafia al primo incontro della procura di Palermo con la Commissione.

Cosa Nostra "è sicuramente meno forte di prima ma la mafia c'è ha un potere di rigenerazione, autogenerazione che non riguarda solo la Sicilia. A conferma di questo siamo riusciti a scoprire, grazie alle forze dell'ordine, che era in corso ed era già stata avviata la ricostituzione dell'organismo principale di vertice di Cosa Nostra, la Commissione provinciale di Palermo di Cosa nostra che è l'organo di vertice guida della Commissione regionale".

