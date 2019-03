Mafia e droga a Palermo, avvocati e medici clienti dei pusher del clan di Porta Nuova

La droga principale fonte di reddito per la mafia. Un business che per il clan di Porta Nuova, come emerge dall’indagine che ieri ha portato a 32 ordini di custodia cautelare, determinava incassi fiorenti soprattutto grazie agli acquisti fatti da liberi professionisti della Palermo bene.

Tra questi, si legge in un articolo di Leopoldo Gargano sul Giornale di Sicilia in edicola, c'erano avvocati, imprenditori, ma anche medici, un dentista, un maestro di golf, architetti, ingegneri, ristoratori.

Nella lista anche dieci componenti dell'equipaggio del traghetto di linea «Grandi Navi Veloci». A gestire i pusher del mandamento di Porta Nuova, con linee esclusive dedicate ai clienti, secondo gli inquirenti c’erano Gaspare Rizzuto, 37 anni, Filippo e Giovanni Maniscalco, padre e figlio di 48 e 26 anni, Salvatore D'Oca, 35 anni.

Gaspare Rizzuto Filippo Maniscalco Giovanni Maniscalco Salvatore D'Oca

Complessivamente 32 gli ordini di custodia cautelare scaturiti dall'inchiesta di ieri. Le persone arrestate e finite in carcere nell'operazione "Atena" condotta a Palermo dai carabinieri sono: Francesco Arcuri, 38 anni; Paolo Calcagno 52; Giuseppe Corona, 50; Tommaso Di Giovanni 52; Gregorio Di Giovanni, 56; Michele Madonia 48; Francesco Pitarresi, 29; Gaspare Rizzuto, 36; Filippo Maniscalco, 25 anni; Settimo Spitaliere, 36; Costantino Trapani, 50; Giulio Affranchi, 69; Salvatore De Luca, 50.

Giulio Affranchi Francesco Arcuri Pietro Burgio Paolo Calcagno Cristian Caracausi Gioacchino Cirivello Giuseppe Corona Andrea Damiano Salvatore De Luca Salvatore De Santis Alessandro Angelo Di Blasi Gregorio Di Giovanni Tommaso Di Giovanni Salvatore D'Oca Benedetto Graviano Alessio Haou Khemais Lausgi Michele Madonia Filippo Maniscalco Giovanni Maniscalco Gandolfo Emanuele Milazzo Fabrizio Nuccio Antonino Pisciotta Francesco Pitarresi Gaspare Rizzuto Antonio Sorrentino Rosalia Spitaliere Settimo Spitaliere Salvatore Sucameli Vincenzo Toscano Costantino Trapani Sebastiano Vinciguerra

Ai domiciliari sono finiti Pietro Burgio, 33 anni; Cristian Caracausi, 23; Gioacchino Cirivello, 49; Andrea Damiano, 41; Salvatore De Santis, 25; Alessandro Angelo Di Blasi, 31; Benedetto Graviano, 27; Alessio Haou, 29; Antonino Pisciotta, 42; Antonio Sorrentino, 51; Rosalia Spitaliere, 41; Salvatore Sucameli, 32; Vincenzo Toscano, 31; Sebastiano Vinciguerra, 58; Salvatore D'Oca, 35; Giovanni Maniscalco, 48; Khemais Lausgi, 30; Gandolfo Emanuel Milazzo, 25; Fabrizio Nuccio, 27.

