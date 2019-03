Inchiesta Blutec, il legale dell'azienda: "Mai sottratto fondi pubblici"

È «molto arduo immaginare una preordinata macchinazione per sottrarre fondi pubblici nettamente inferiori ai costi già ad oggi sostenuti in proprio per la reindustrializzazione del sito e i relativi progetti occupazionali». Lo studio legale torinese Grande Stevens respinge «con forza» le accuse nei confronti di Blutec e dell’ad Roberto Ginatta. E annuncia di avere già assunto le necessarie iniziative per dimostrare la loro oggettiva infondatezza e per rimettere l’azienda nelle mani dei legittimi titolari.

«I profili occupazionali di Termini Imerese sono sempre stati al centro del progetto industriale di Blutec». Lo sostiene lo studio legale torinese Grande Stevens, che difende Blutec e il suo amministratore delegato, Roberto Ginatta, dall’accusa di aver sottratto 16 dei 21 milioni di finanziamenti pubblici ricevuti quale quota di un maggiore e più congruo finanziamento necessario sul sito.

