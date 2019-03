Il leader della Cina la prossima settimana a Palermo: alloggerà a Villa Igiea

Conto alla rovescia per la visita a Palermo del presidente cinese Xi Jinping. Atterrerà a Punta Raisi sabato 23 marzo e andrà via il giorno dopo. Come si legge in un articolo di Leopoldo Gargano sul Giornale di Sicilia in edicola, alloggerà a Villa Igiea, assieme alla moglie, alcuni familiari ed a 50 tra guardie del corpo e alti dirigenti del governo.

Assieme a lui anche una delegazione foltissima di circa 150 componenti tra cui alcuni esperti commerciali le cui mansioni sono coperte dal massimo riserbo. Sembra che alla maxi delegazione interessi molto il porto.

