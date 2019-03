Quattro incidenti in poche ore a Palermo: sei i feriti

Raffica di incidenti a Palermo tra ieri sera e la notte. Il bilancio è di sei feriti. Il primo incidente è avvenuto ieri sera alle 21, 45 in via del Granatiere dove una donna di 43 anni alla guida della sua Smart e ha perso il controllo del mezzo danneggiando tre auto parcheggiate.

Sul posto la conducente è stata sottoposta alcool test ed è risultata positiva e le è stata immediatamente ritirata la patente.

Il secondo incidente è avvenuto alle 22, 44 in via Conciliazione in Zona Oreto. Un autocarro Fiat Iveco si è scontrato con una Opel Mokka. Nell'impatto il conducente della vettura ha perso il controllo e ha terminato la sua corsa su alcune auto in sosta danneggiandole.

Il conducente della vettura un palermitano di 40 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Policlinico dove i medici gli hanno riscontrato ferite guaribili in dieci giorni e lo hanno dimesso.

Poco dopo la mezzanotte, in via Castellana all'altezza del civico 116 il conducente di una Citroen ha perso il controllo della sua vettura, per cause in via d'accertamento e ha terminato la sua corsa su tre auto in corsa danneggiandole.

A bordo della vettura c'erano due ragazzi: il conducente di 23 anni e il passeggero di 18. Entrambi sono rimasti feriti lievemente e sono stati portati all'ospedale Villa Sofia. Gli agenti della sezione infortunistica stradale hanno richiesto all'ospedale degli esami per verificare se il conducente si fosse messo alla guida sotto effetto di alcool o di droghe.

Alle tre della notte scorsa all'incrocio tra corso Tukory e via Perni Francesco Maggiore si è verificato un incidente, nel quale sono rimaste ferite lievemente tre persone che sono state portate all'ospedale Policlinico di Palermo.

In tutti gli incidenti gli agenti della sezione infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi per capire le esatte dinamiche degli incidenti.

