Porta a spasso il cane, donna di 39 anni muore per strada: giallo a Santa Flavia

È giallo a Santa Flavia sulla morte di una donna di 39 anni. Si tratta di Valeria Chiarello trovata morta in strada, in corso Filangeri, sotto la sua casa mentre passeggiava il suo cane. La segnalazione al 113 è arrivata intorno alle 23. Hanno lanciato l'allarme alcuni passanti che hanno contattato anche il 118.

I sanitari sono arrivati sul posto e hanno tentato di rianimare la trentanovenne, ma per per lei non c’era più nulla da fare. Sul posto è arrivato anche il medico legale per eseguire un’ispezione sul corpo steso sull'asfalto.

Gli agenti del commissariato Bagheria hanno raccolto le prime informazioni ascoltando i racconti di alcuni passanti che per primi hanno visto la donna per terra.

Il magistrato ha disposto l’autopsia presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico, per cercare di accertare le cause del decesso.

La donna era un'artigiana e faceva parte dell'associazione "Artigianando", che raggruppa giovani artigiani e liberi professionisti palermitani per rilanciare le eccellenze artigianali e creative della città. In occasione di mostre ed eventi, la donna esponeva i suoi lavori in piazza Sant'Anna. E proprio qui, in sua memoria, l'associazione Artigianando ha organizzato un incontro questa sera, alle 21.30.

"Stanotte è venuta a mancare improvvisamente Valeria Chiarello..una nostra artigiana e amica - scrive su Facebook Luca Tumminina dell'associazione -. Non ci sono molte parole da dire...ma noi vogliamo ricordarla così nella sua piazza , dove esponeva con il suo banchetto....con le sue meravigliose fasce. Alle 21 e 30 ci ritroveremo a Piazza Sant'Anna..nel suo posto..dove sarà sempre suo...per sempre".

