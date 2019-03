La scomparsa dei Maiorana, l'ex moglie e i pm in udienza il 10 aprile

Torna davanti al gip la vicenda di Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio, imprenditori, spariti nel nulla nel 2007 dopo essersi allontanati dal cantiere edile di Isola delle Femmine in cui stavano realizzando degli immobili. Dopo la richiesta di archiviazione per omicidio e occultamento di cadavere avanzata dalla Procura nei confronti di Francesco Paolo Alamia e Giuseppe Di Maggio, la ex moglie di Antonio Maiorana, Rossella Accardo, ha presentato opposizione e il giudice ha fissato per il 10 aprile l’udienza in cui ascolterà le argomentazioni della donna e dei pm.

Secondo i pm, che hanno riaperto l’indagine che in un primo tempo era a carico di ignoti, iscrivendo nel registro degli indagati Alamia e Di Maggio, i risultati investigativi non sarebbero «sufficienti per un proficuo esercizio dell’azione penale». Nella richiesta di archiviazione, però, la Procura avanza delle ipotesi sulla scomparsa. Antonio Maiorana, prima di sparire, avrebbe ricattato Alamia usando un filmino pornografico che lo ritraeva in compagnia di una minorenne. Minacciandolo di "farlo finire sui giornali», scrive la Procura, gli avrebbe estorto la cessione delle quote delle società Calliope ed Edilia che stavano realizzando a Isola delle Femmine. Ai lavori partecipava anche Maiorana che, dopo la cessione, era passato da collaboratore esterno del cantiere a socio.

