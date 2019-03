Palermo-Libano, un carico di farmaci per le popolazioni assistite

Associazioni ed esercito italiano insieme per il Libano. Sono partite da Palermo 422 confezioni di farmaci e parafarmaci donati dalla farmacia solidale “Giorgio La Pira Cooperativa sociale Onlus” al Regimento Lanceri D’Aosta di Palermo che provvederà alla distribuzione nelle zone assistite.

“Grazie alla collaborazione con il Ministero della difesa e l'Esercito Italiano si potranno far pervenire in tempi celeri e in modo più sicuro quei farmaci che sono oggetto di solidarietà”, così afferma Gianfranco Marotta presidente della Giorgio La Pira Onlus che grazie al progetto intitolato “Raccogliamo la Solidarietà" promosso dalla cooperativa sociale stessa in collaborazione con l'Ordine dei Farmacisti di Palermo garantiranno un aiuto sanitario concreto. Tra i farmaci donati: cure per diabetici, antibiotici, cardio aspirina, antidolorifici, garze mediche, compresse di ferro e calcio, vitamine, detergenti e acido folico per donne in gravidanza.

Questa donazione si aggiunge inoltre alle altre spedizioni umanitarie di farmaci già destinate alla popolazione di Saveni in Romania che da tempo viene aiutata attraverso le donazioni della Farmacia solidale di Palermo.

