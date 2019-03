Palermo, imbocca una via controsenso e si scaglia contro gli agenti: arrestato 41enne

Alla guida di una Fiat Punto sfreccia ad alta velocità in via XVII Maggio, imboccando la strada contromano. I poliziotti gli hanno imposto l'alt e non si fermato. Alla fine è arrivato sotto casa sua in Passaggio Bernardino Verro ed è sceso dall'auto completamente ubriaco e si è scagliato contro gli agenti.

L'uomo, anche grazie al capannello di residenti-curiosi che si sono affollati su strada, è riuscito a defilarsi dal luogo del controllo e a raggiungere il suo appartamento dal balcone dal quale ha sfidato provocatoriamente gli agenti.

Alla fine G.S, di 41 anni residente allo Sperone, è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

