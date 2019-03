Incidente a Palermo, auto si ribalta: traffico in tilt in viale Regione Siciliana

Traffico in tilt in viale Regione siciliana a Palermo questo pomeriggio per un incidente che ha visto coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata all’altezza del sottoponte Bonagia in direzione di Trapani. Il conducente della vettura che si è ribaltata è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Civico.

Secondo una prima ricostruzione sembra che le due auto si siano affiancate e uno dei due conducenti abbia perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Il traffico in zona è andato subito in tilt a causa dei mezzi presenti nella carreggiata. Gli agenti dell’infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi sul posto per cercare di capire l’esatta dinamica. Mentre un’altra pattuglia ha cercato di far defluire le lunghe code che si sono formate.

