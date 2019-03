Palermo, riaccesi allo Sperone 95 punti luce e a Mondello ripristinate le lampare nel porticciolo

Continuano gli interventi di manutenzione ordinaria nel quartiere dello Sperone e alle lampare nella zona del porticciolo di Mondello e all’interno di villetta Niscemi.

Sono stati riattivati 95 punti luce allo Sperone. In particolare gli operai Amg Energia hanno completato un intervento di manutenzione della cabina "Sperone 1” che alimenta gli impianti di illuminazione nella zona compresa fra la via Laudicina e XXVII Maggio. Inoltre è stato riparato uno dei due trasformatori a bobina mobile. Questo ha permesso che tornassero in funzione tutti a punti luce e gli impianti delle vie XXVII Maggio, Sacco e Vanzetti, Giulio Pastore, Laudicina e Li Puma. In zona ci sono ancora punti luce spenti ma l'Amg Energia sta lavorando su un altro guasto per il ripristino di un differente guasto.

Operai a lavoro anche nella zona di Mondello dove è stato effettuato un completato un intervento mirato per il ripristino delle lampare poste lungo il perimetro della borgata marinara nella zona del porticciolo, in via Piano di Gallo, in piazza Mondello, nelle vie Calpurnio, Proteo, Vello d’Oro, Terza Compagnia, in via Mondello. A causa delle forti raffiche di vento diversi punti luce si erano spenti.

È stata avviata anche un’attività di verifica su tutte le lampare. “Le nostre azioni vanno dagli interventi più complessi e corposi, come quelli ai macchinari delle cabine dell’illuminazione – spiega l’amministratore unico di Amg Energia, Mario Butera – ai lavori quelli più specifici e puntuali. Nel caso di Mondello, oltre al ripristino è stata avviata una verifica accurata sull’esistente, in ragione anche della situazione particolare in cui si trovano i manufatti, esposti a vento e azione corrosiva della salsedine”.

L’ultimo intervento completato ha riguardato la riparazione di un guasto di bassa tensione sull’impianto di villetta Niscemi. Questo ha permesso che siano tornati in funzione tutti e 10 i proiettori presenti.

Lo scorso 22 febbraio l'Amg Energia aveva effettuato delle riparazioni in altre due borgate marinare quella di Sferracavallo e quella dell'Arenella.

In particolare erano stati riparati i punti luce e le linee di media tensione tra via del Manderino e via Tritone. In totale erano stati riaccesi 80 punti luce fra via Sferracavallo, piazzetta del Casello, le vie del Manderino, Tritone, Platone, Zenone, vicolo della Ferrovia.

Anche all’Arenella erano tornati in funzione 22 punti luce tra le vie Cardinale Borromeo e Dusmet.

