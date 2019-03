Palermo, sorpreso a spacciare in bicicletta a Ballarò: arrestato nigeriano

Spaccia dosi di marijuana a Ballarò, in bicicletta, ma viene sorpreso dai Falchi della squadra mobile, bloccato e arrestato. Si tratta Cristofer Odo, di 43 anni, nigeriano con addosso due involucri di marijuana.

Durante i servizi di controllo del territorio, transitando in via Piazza del Carmine, all’interno del quartiere Ballarò, hanno notato un uomo a bordo di una bicicletta che, appena ha visto la polizia, si è allontanato frettolosamente. Gli agenti gli hanno quindi intimato di fermarsi ma l’uomo, abbandonando con un salto la bicicletta ancora in corsa, si è dato ad una precipitosa fuga per le vie del quartiere.

Gli agenti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto. Ne è nata una colluttazione ed è stato definitivamente bloccato. Durante la fuga Odo ha tentato di disfarsi due involucri in cellophane, che sono stati recuperati dagli agenti. Dentro c'erano circa 5 grammi di marijuana.

La droga rinvenuta e 115 euro in banconote di diverso taglio sono stati trovati addosso all’uomo e sono stati posti sotto sequestro.

L’uomo è stato arrestato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

© Riproduzione riservata