Palermo, fugge da posto di blocco e si scontra con un'auto: fra i 3 feriti una bambina

Non si ferma a un posto di blocco ma, inseguito dalla polizia, nella fuga si scontra con un'altra auto. È accaduto questa mattina in via Villagrazia all'altezza del civico 98.

Nell'impatto restano ferite una bambina di 9 anni, la madre, di 43 anni, e la nonna, di 75. La piccola è stata trasportata all'ospedale dei Bambini, mentre le due donne all'ospedale Policlinico. Sembra che nessuna delle tre abbia riportato gravi ferite.

Mentre gli agenti della polizia di stato hanno fermato e portato negli uffici del commissariato l'uomo che non si è fermato al posto di blocco per essere identificato.

