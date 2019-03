Palermo, la Casa delle Farfalle off limits per i passeggini: ed è protesta

Oltre due ore di fila per visitare la "Casa delle Farfalle" e poi l'amara sorpresa: i passeggini non possono entrare. E così, decine di visitatori sono costretti a lasciare il mezzo di locomozione dei bambini all'esterno della struttura ed entrare con i piccoli in braccio. Questo nel migliore dei casi perchè c'è anche chi, avendo bambini troppo piccoli e magari anche addormentati, preferisce dopo oltre 120 minuti di fila di tornare a casa.

L'amara e inattesa sorpresa non è segnalata all'ingresso di Palazzo Riso, sede dove è allestita l'esposizione, ne tanto meno, personale dello staff, nelle giornate con maggiore afflusso di visitatori, tale da raggiungere le oltre due ore di fila con incolonnamenti di persone che arrivano fino a piazza Bologna, si avvicina alle famiglie con passeggini al seguito per informarle. Diverse le persone che, ieri pomeriggio, tra mugugni e rassegnazione hanno preso in braccio i bambini o hanno deciso dopo la lunga attesa di non entrare.

Dall'organizzazione hanno fatto sapere che i passeggini non possono entrare per "motivi logistici ma - viene precisato - le carrozzelle per i disabili possono entrare attraverso una passerella alternativa".

La Casa delle Farfalle di Palermo: le foto dell'inaugurazione Taglio del nastro a palazzo Riso La Casa delle Farfalle si potrò visitare fino a metà giugno Tante le specialità di farfalle presenti “La Regione ha fortemente sostenuto il progetto“ La Casa delle Farfalle è aperta tutti i giorni Un momento dell’inaugurazione La Casa delle Farfalle sarà aperta anche la domenica Progetto in collaborazione anche con Trenitalia

L'organizzazione promette, comunque, che verrà scritto anche sulle insegne poste all'esterno della "Casa delle Farfalle", in maniera tale da consentire alle famiglie con passeggini di poter decidere se rimanere in fila e attendere il proprio turno o andar via.

© Riproduzione riservata