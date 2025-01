Il film del palermitano Angelo Duro supera il milione di spettatori

Dopo le prime due settimane in testa al box office e l’accoglienza entusiasta del pubblico sabato scorso in occasione dell’evento speciale con «Angelo Duro live» dal cinema The Space Parco de’ Medici di Roma e trasmesso in streaming in 65 cinema, Io sono la fine del mondo raggiunge il primo milione di presenze in sala e si accinge a superare gli 8 milioni al box office, alla terza settimana dall’uscita al cinema (7,789 milioni). Una pellicola che è diventata un caso: uscita senza pubblicità né conferenze stampa il 9 gennaio, ha subito conquistato gli spettatori e ha mantenuto col passare dei giorni un alto indice di gradimento. Molti sono legati a lui, comico palermitano, star del web e popolare per la sua ironia sempre «politicamente scorretta».

Io sono la fine del mondo è diretto da Gennaro Nunziante (lo stesso regista dei primi film di Checco Zalone), Angelo Duro è protagonista e autore della sceneggiatura col regista. Nel cast anche Giorgio Colangeli, Matilde Piana, Marilù Pipitone ed Evelyn Maria Rita Famà. È prodotto da Indiana Production e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, e distribuito da Vision Distribution.