SportFilm Festival, presentata la nuova edizione con 150 film in concorso provenienti da 35 nazioni

È stata presentata oggi, nell’ex Cinema fiamma, oggi Body Studio, la 44ª edizione del Paladino d'Oro SportFilm Festival, il più antico festival di cinema sportivo del mondo, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo del Comune di Palermo, Alessandro Anello, del presidente del Festival, Roberto Marco Oddo, della direttrice artistica Stefania Tschantret, di Beppe Virzì presidente della Fmsi (federazione medico sportiva) di Palermo e coordinatore Formazione Fmsi Sicilia e Giovanni Caramazza, coordinatore regionale Scuola.

La rassegna di cinema sportivo, ideata da Vito Maggio, fino al 15 dicembre prossimo, vedrà in lizza per il Paladino d’oro 68 film finalisti provenienti da 35 nazioni e per tutta la settimana le proiezioni dei film saranno gratuiti, presso il Cinema De seta ai Cantieri Culturali.

Tra i film in concorso nelle diverse categorie previste 3 giorni per cambiare di Stefano Fozzi e ancora Adesso vinco Io di S.H.Paragnani/Paolo Geremei, Sempre per sempre di Mario Maellaro e l’anteprima mondiale Mundije di Fatmir Ilir Bardhoci.