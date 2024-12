Floriana Gentile nel cast con Hopkins, l'attrice palermitana reciterà nel biopic Maserati-The Brothers

La storia si concentra sull’avventura dei fratelli Alfieri, Ettore ed Ernesto Maserati, che nel 1914, da un piccolo garage di Bologna, diedero vita a una leggenda delle corse e del lusso, simbolo del Made in Italy. Dopo il successo di Lamborghini – The Man Behind the Legend, la coppia Iervolino-Moresco torna a raccontare una storia che parla di passione, di innovazione ed anche audacia, che ha contribuito a scolpire l’identità italiana nel mondo.

Gentile ha già lavorato in diverse produzioni recitando in lavori come Ex – Amici come prima di Carlo Vanzina, oppure Amici come prima di Christian De Sica, e ancora La fame e la sete di Antonio Albanese e tanti altre produzioni nel panorama nazionale e non. Adesso l’attrice si prepara a portare talento, carisma e un pizzico di sicilianità in un progetto dal sapore internazionale.