«Un futuro Aprile», al via i casting per una coppia di giovani gemelli

Casting al via per il nuovo film «Un futuro Aprile», prodotto da Elysia Production, con la regia di Graziano Diana, le cui riprese si svolgeranno tra febbraio e marzo 2025.

La produzione cerca una coppia di gemelli maschi tra i 7 e i 10 anni di età residenti nelle province di Trapani o Palermo.

Gli interessati, per candidarsi al casting, dovranno inviare un'email all'indirizzo di posta elettronica [email protected] entro giovedì 12 dicembre 2024 (termine ultimo per presentare la candidatura) scrivendo nome e cognome, età, provenienza recapito telefonico (del genitore) e 2 foto recenti dei gemelli una in primo piano e una a figura intera.

Se ritenuti idonei i canddiati riceveranno un’email con l’appuntamento per il primo incontro conoscitivo che si terrà a Trapani.

La data, ora e luogo saranno indicati nell’email.

Il casting sarà gestito da Talè Casting di Valeria Piraino ed Erika Capizzo.