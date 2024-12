Il film Gerione del regista Scamarcia vince il premio Italia a Ciminna

L’ha spuntata alla fine Gerione del giovane regista Nicola Scamarcia (TersiteFilm), votato dagli studenti del liceo scientifico D’Alessandro, sezione staccata di Bagheria. Il premio Italia è stato quindi vinto dal regista pugliese.

Per un solo punto di distacco al secondo posto si è classificato Livandro di Alessandro Garelli e Mattia Capone. Gli altri tre corti finalisti sono stati Zerocavalcare di Gabrielle Vivante; The man in the Maintime di SebastianoDimartino e Petrol di Cabiria Lizzi.

Il premio speciale Sicilia per i corti realizzati nel 2024 da produzioni siciliane è stato consegnato all'attore Sergio Vespertino come migliore interpretazione nel cortometraggio Sette secondi.

La manifestazione ha avuto un grande riscontro tra i giovani che sono stati protagonisti durante gli incontri-dibattiti nella due giorni della rassegna che si è svolto nell'Auditorium dell’istituto d'Alessandro, diretto dal dirigente scolastico Angela Troia.

Tante domande agli attori tra cui Maria Guerriero, Stefano Masciarelli e Claudio Musumeci e ai registi Alfio D’Agata, direttore artistico dell’evento e Sergio D’Arrigo della società Etnafilm, nonché i produttori cinematografici Donatella Di Cesare e Marco Pietrangeli, nonché la scenografa Anna Scordio.